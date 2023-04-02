Военный эксперт, полковник запаса и главный редактор альманаха «Военная летопись» Илья Мощанский рассказал, что предполагаемое контрнаступление со стороны ВСУ будет включать в себя форсирование реки Днепр. И эти действия вполне реально способны доставить войскам ВС РФ неприятности. По его словам, для предотвращения проникновения украинских сил на левобережье необходимо обеспечить хороший плацдарм.

Мощанский подчеркнул, что США передали Киеву военные речные катера, оснащенные пулеметом и гранатометами. Такие суда способны перевозить по несколько человек. Эксперт считает, что украинское командование решило устроить российским силам «День Д». Он уверен, что противник ударит одновременно с фронта а также будет осуществлять попытки форсирования Днепра.

Несмотря на большие человеческие потери со стороны ВСУ, украинское командование все равно пойдет на этот шаг. Ведь в случае успеха данная операция может дать украинской армии преимущество. Мощанский уверен, что эта операция начнется не ранее конца мая-начала июня. Ведь украинской стороне еще предстоит накопить человеческие ресурсы, танки и другую бронетехнику. А для форсирования реки Днепр необходимо будет ждать благоприятных погодных условий.