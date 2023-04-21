В четверг 20 апреля Тегеран заявил об инциденте с американской субмариной USS Florida в Ормузском проливе. Сообщается, что иранская дизельная субмарина принудила всплыть атомную подводную лодку США. Вашингтон отрицает вхождение своего боевого судна в территориальные воды Ирана. Эксперт прокомментировал данное происшествие.

По словам капитана 1-го ранга Владимира Мамайкина, занимающего должность генерального директора Международной ассоциации общественных организаций ветеранов военно-морского флота и подводников, атомные субмарины создавались в первую очередь для скрытного перемещения под водой. Однако, если в Ормузском заливе действует предписание о прохождение его только в надводном положении, то иранские военно-морские силы даже имели право применить оружие.

Эксперт обратил внимание, что атомную субмарину США принудила к всплытию дизельная подводная лодка «Фатех». Достоверные подробности данного инцидента отсутствуют, но если иранские подводники действительно подали американской субмарине «активный сигнал» об обнаружении, то это большое унижение для экипажа американской подводной лодки USS Florida.