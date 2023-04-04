России следует изменить формат присутствия своих военных кораблей в Балтийском море. Это связано с вступление в НАТО Финляндии. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU военный эксперт Владимир Прохватилов.

Финляндия стала 31 членом Североатлантического военного блока. В результате Балтика оказалась “полностью натовской”, отметил Прохватилов. Эксперт считает, что на этом фоне Москва должна отреагировать решительно: вывести большие корабли, оставить на Балтике тральщики и подводные лодки. Кроме того, по мнению специалиста, стоит больше внимания уделить подготовке десанта, диверсионных групп и созданию морских дронов.

Также Прохватилов призвал возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле. По словам эксперта, это должно показать решимость России дать отпор НАТО. В пример специалист привёл опыт Северной Кореи. Там постоянно проходят испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Это демонстрирует возможности Пхеньяна нанести ответный удар в случае агрессивных действий со стороны недружественных ему стран.