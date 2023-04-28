Контрнаступление ВСУ может начаться уже в середине мая. Не исключено, что украинская армия нанесёт удары на нескольких участках фронта. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Его слова приводит издание “Взгляд”.

Специалист отметил: ВСУ могут начать наступление на харьковском направлении в сторону Луганской Народной Республики или в Запорожской области. При этом возможны удары и по другим направлениям. Атакам ВСУ при этом могут подвергнуться не только новые регионы России. Онуфриенко предположил, что отвлекающие удары ВСУ могут нанести по Курской, Брянской и Белгородской областям.

При этом специалист добавил, что значительная часть ударов будет носить отвлекающий характер. Сил и средств у ВСУ хватит только на то, чтобы сделать лишь одно направление для контрнаступления основным, считает эксперт. С российской же стороны, уверен Онуфриенко, идёт вся необходимая подготовка для отражения наступления. Возводятся укрепления даже в Крыму на случай высадки десанта ВСУ на полуострове.