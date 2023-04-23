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Как отмечает в своем материале «Свободная пресса» со ссылкой на заявление руководителя отдела продаж AM Capital Ильи Мерзлякова, российская национальная валюта остается довольно стабильной по отношению к американскому доллару в последнее время благодаря налоговому периоду, однако присутствует и ряд негативных факторов.

По словам эксперта, в 20-х числах каждого месяца компании-экспортеры уплачивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПЛ) из-за чего предложение валюты на рынке растет, а спрос остается на прежнем уровне. Благодаря данной тенденции рубль укрепляется относительно основных мировых валют.

Однако на российском валютном рынке присутствуют и негативные тенденции для национальной валюты. Эксперт отмечает, что иностранные компании продолжают продавать целиком или частично свой бизнес в России из-за чего создается повышенный спрос на евро и доллары. При ограниченном валютном предложении на рынке это создает негативные условия для курса российского рубля.

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