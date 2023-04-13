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Запад надеется, что ВСУ смогут переломить ситуацию на поле боя, но этого не произойдёт. Украинская армия уже потерпела поражение, однако пока не осознала этого. Такую точку зрения высказал военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с телеканалом “360”.

Специалист обратил внимание, что российская армия сейчас активно уничтожает диверсионно-разведывательные группы противника, западную военную технику и технику, которая осталась на Украине со времён Советского Союза. Кроме того российские бойцы продвигаются вперёд. Всё это свидетельствует об успехе специальной военной операции.

В то же время страны Запада продолжают накачивать ВСУ вооружением. Но делают они это для того, чтобы “до конца не опозориться” и надеясь на перелом в конфликте, которого не произойдёт, считает Михайлов.

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