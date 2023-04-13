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ВСУ могут пойти на попятную и заявить, что не будут наступать. Причина – в слитых секретных документах Пентагона. Для Киева они могут стать “классной отмазкой”. Такую точку зрения высказал военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с “МК”.

По словам Матвийчука, киевские власти вполне могут заявить, что их наступление готовилось тайно, но планы были раскрыты, поэтому от них отказываются. Основная масса слитых документов касалась как раз усилиям Запада по укреплению ВСУ и состояния украинской армии.

Военный эксперт также рассказал, что Артёмовск (Бахмут), где идут ожесточённые бои, скорее всего, в ближайшее время перейдёт под полный контроль российских сил. У ВСУ не хватает артиллерии, техники и боеприпасов, чтобы удерживать позиции в Артёмовске.

Ранее эксперты предполагали, что артёмовское направление может стать одним из тех, где ВСУ начнут неоднократно анонсированное контрнаступление на позиции российских войск.

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