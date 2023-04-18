Российские войска показывают странам Запада: чем больше они будут поставлять оружия ВСУ, тем решительнее будет ответ со стороны России. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, беседуя с “МК” по поводу недавнего мощного удара, который российская авиация нанесла по скоплению сил украинской армии под Артёмовском (Бахмутом).

Удар был нанесён 17 апреля. Он был такой силы, что взрыв видели даже в соседней с Артёмовском Константиновке, которая расположена от него более чем в 70 километрах. Матвийчук рассказал: для удара по ВСУ российская авиация использовала фугасные бомбы большого калибра. Ранее такое вооружение применялось ограниченно, однако в последнее время для ударов по укреплениям и командным центрам украинских войск оно стало использоваться всё чаще.

По мнению специалиста, такими ударами российская армия уничтожает вооружение, которыми союзники Киева накачивают ВСУ. При этом российские войска показывают, что в их распоряжении ещё много сюрпризов, и они ещё не использовали все находящиеся в распоряжении силы и средства.