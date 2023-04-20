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Колёсные танки AMX-10RC, которые уже поступили в распоряжение ВСУ, возможно, будут использоваться только на блокпостах, в качестве стационарных орудий. Вряд ли они будут способны на что-то большее. Такое мнение высказал изданию News.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

Указанную военную технику французские власти пообещали передать Киеву ещё в начале года. На днях глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил, что танки AMX-10RC уже поступили на службу в подразделения ВСУ.

Эксперт Литовкин, рассказывая о возможностях боевой техники, отметил, что колёсные танки прекрасно передвигаются по дорогам, однако наверняка увязнут в чернозёме и на бездорожье. Кроме того, у Киева нет достаточного числа вертолётов, чтобы прикрывать танки с воздуха. Всё это делает AMX-10RC бесполезными для контрнаступления, которое ВСУ намерены провести в скором времени.

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