12 апреля – ИА Discover24.ru. 11 апреля российская ПВО уничтожила очередной американский снаряд GLDSB, который компания Boeing позиционировала как несбиваемый. Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что это очередное подтверждение того, что западное вооружение строится не столько на характеристиках, сколько на пиаре.

«Эта несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием ее не назовешь», – цитирует аналитика издание “Известия”.

Он отметил, что преимущества для Киева у GLDSB действительно есть. Ракета способна маневрировать в полете, что осложняет ее уничтожение, и может поражать цели с расстояния в 150 километров. Однако при практическом применении выяснилось, что маневры боеприпаса достаточно предсказуемы для российской ПВО. Говорить что-либо сейчас слишком рано, так как многое будет зависеть от количества поставленных на Украину снарядов. Однако то, что их можно успешно сбивать, вопреки рекламе – это уже подтвержденный факт.