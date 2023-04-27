Будет ли в России проводиться вторая волна частичной мобилизации станет известно уже в скором времени. Вероятность нового призыва целиком и полностью зависит от ситуации на фронте. Об этом в беседе с радиостанцией “Говорит Москва” рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист напрямую связал готовящееся контрнаступление ВСУ и возможность новой волны мобилизации. В случае, если украинская армия не достигнет значительных успехов в рамках своей наступательной операции, то никакого нового призыва на военную службу в России не потребуется. При этом Кнутов добавил, что у ВС РФ есть все возможности, чтобы сдержать наступление противника, в том числе военная техника и вооружение.

Если же на линии боевого соприкосновения дела для российских войск будут складываться не лучшим образом, тогда к выполнению боевых задач придётся привлекать больше бойцов в зону специальной военной операции, отметил эксперт.

Частичную мобилизацию в России объявляли в сентябре прошлого года. В последнее время в Кремле неоднократно заявляли, что второй волны призыва на службу граждан из запаса не планируется, и такая идея даже не обсуждается.