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Ожесточенные боевые действия в настоящий момент идут в частном секторе и на территории шиноремонтного завода в Артемовске. Командование ВСУ постоянно перебрасывает в город элитные подразделения спецназа в попытке как можно дольше удержать западные окраины населенного пункта. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный эксперт и директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

По его словам, уже к концу апреля большая часть территории Артемовска будет освобождена российскими штурмовыми отрядами, а полное освобождение города состоится ближе к майским праздникам. Под контролем ВСУ в настоящий момент все еще находится небольшая часть на западе и юго-западе Артемовска только благодаря присутствию здесь элитных подразделений спецназа ВСУ, добавил Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул, что Авдеевское и Артемовское направления смогли выманить на себя элитные подразделения украинской армии, которые Киев планировал ввести в бой только во время своего контрнаступления.

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