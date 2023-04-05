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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление главы российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, военные специалисты США хотят применить в боевых действиях на территории Украины во время контрнаступления ВСУ доктрину тяжелых дивизий прорыва.

По словам военного эксперта, в настоящий момент коллективный Запад продолжает отправлять Киеву большое количество тяжелых бронированных мостоукладчиков немецкого и американского производства, а также машины для оборудования понтонных переправ. Данная техника должна позволить украинским танкам преодолеть глубокие рвы.

Также в новом пакете военной помощи США для ВСУ присутствует 61 бензовоз, которые будут поставлены на территорию Украины прямо со складов американской армии. При этом еще 10 тяжелых бензовозов и 105 прицепов-цистерн будет закуплено для передачи ВСУ. По словам эксперта, киевский режим серьезно готовится к контрнаступлению.

Военный аналитик предполагает, что ВСУ будут контратаковать сразу на нескольких участках фронта одновременно. При этом Вашингтон может попытаться расшатать ситуацию в Грузии для открытия второго фронта против Российской Федерации.

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