Американское издание The Washington Post сообщило о попытке России разрушить инфраструктуру спутников Starlink на Украине. Авторы публикации, которые ссылаются на документы Пентагона, отмечают, что для этой цели ВС РФ использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Военный эксперт Александр Храмчихин прокомментировал это сообщение и пояснил, что система РЭБ «Тобол», характеристики которой засекречены, вполне способна справляться с упомянутой инфраструктурой благодаря возможности направленного воздействия на конкретную цель.

Подтвердил такую возможность и аналитик Алексей Леонков. Он рассказал, что «Тобол» точно устанавливает силу сигнала вражеских спутников, а также частоту, на которой он передается. После этого осуществляется мощное электромагнитное воздействие, в результате которого оборудование выходит из строя из-за нескольких подряд коротких замыканий.

Напомним, что США передали Киеву 30 тысяч терминалов Starlink, обеспечивающих спутниковую связь в любой точке страны. Это оборудование ВСУ используют для получения разведывательной информации непосредственно с западных спутников, для управления вооружением и других целей.