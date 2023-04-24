ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт, полковник войск ПВО в отставке Сергей Хатылев объяснил, почему на территорию России иногда залетают украинские беспилотники. В этом им помогает разведка США – рассказал специалист в беседе с “МК”.

Хатылев отметил, что вдоль всей границы с Украиной ведёт мониторинг американская радиотехническая разведка. Она знает, когда тот или иной российский дивизион ПВО находится, например, на техобслуживании. Его участок ответственности в это время закреплён за другим дивизионом, следовательно, зона поражения уменьшается.

Эти сведения, полагает эксперт, передаются ВСУ. Украинская армия ими пользуется, отправляя беспилотники на предельно малых высотах, чтобы их было сложно обнаружить системами противовоздушной обороны, таким как С-400 или “Панцирь”.

Вам может понравиться

Ликвидированные бойцы ВСУ успели посмотреть в камеру дрона

Минобороны РФ опубликовало видеозапись ликвидации украинских боевиков в лесах под Кременной. Отмечается, что российские военные задействовали для этой цели самоходные артиллерийские установки «Нона-С», огонь которых корректировал беспилотный аппарат. На кадрах

Topwar: Появились подробности ракетных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Харькове

Власти Харьковской области сообщили подробности ракетной атаки ВС РФ на областной центр и объекты на территории региона. Они сделали это вопреки запрету Киева сообщать подобную информацию раньше времени, пишет портал

ВСУ хотят окружить подразделения ВС России в районе Орехова и контратаковать в направлении Мелитополя

Командование вооруженных сил Украины планирует провести контратаку в направлении поселка Веселое, расположенного всего в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, с целью окружить группировку российских сил под Ореховым в Запорожской