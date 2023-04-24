Военный эксперт, полковник войск ПВО в отставке Сергей Хатылев объяснил, почему на территорию России иногда залетают украинские беспилотники. В этом им помогает разведка США – рассказал специалист в беседе с “МК”.

Хатылев отметил, что вдоль всей границы с Украиной ведёт мониторинг американская радиотехническая разведка. Она знает, когда тот или иной российский дивизион ПВО находится, например, на техобслуживании. Его участок ответственности в это время закреплён за другим дивизионом, следовательно, зона поражения уменьшается.

Эти сведения, полагает эксперт, передаются ВСУ. Украинская армия ими пользуется, отправляя беспилотники на предельно малых высотах, чтобы их было сложно обнаружить системами противовоздушной обороны, таким как С-400 или “Панцирь”.