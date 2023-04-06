За последнее время темпы военной помощи Украине со стороны стран Запада заметно сократились. На то есть несколько причин. О них в беседе с порталом Ura.ru рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев.

Страны Запада не приветствуют призывы Киева передавать ВСУ всё больше вооружения, считает Хатылев. Другая причина – уже переданная военная техника обслуживается плохо, поскольку у украинской стороны нет опыта в ремонте натовского вооружения. Получается: сколько ни отправляй техники Киеву, она или будет уничтожена, или выйдет из строя.

Немаловажным фактором военный эксперт назвал и качество техники, которую передаёт Запад. Зачастую это вооружение “непонятного качества”. Те же США отправляют на Украину “хлам”, который самим давно не нужен. При этом устаревшее вооружение Вашингтон замещает у себя более новым.