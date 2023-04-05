В Сети появился любопытный документ Службы безопасности Украины, согласно которому сотрудники ведомства должны проводить усиленные проверки личного состава украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на военного эксперта Эдуарда Басурина.

Начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Борисевич распорядился усилить проверки военнослужащих ВСУ на Херсонском направлении из-за участившихся случаев покидания позиций без приказа бойцов 121-й, 123-й, 124-й, 126-й и 129-й отдельных бригад территориальной обороны.

При этом сотрудникам Службы безопасности Украины совместно с патрульной полицией необходимо проверять места временной дислокации, несения службы, рынки и ж/д станцию города Херсона с целью выявления дезертиров. В случае обнаружения злостных нарушителей воинской дисциплины задерживать и доставлять их в отдельные камеры, а в случае неповиновения допускается «нейтрализация на месте».