ВС РФ могут потребоваться дополнительные силы в зоне СВО. Таким образом, в России может пройти вторая волна частичной мобилизации. Такое мнение в беседе с изданием Pravda.ru высказал военный эксперт Виктор Баранец.

Поводом для увеличения личного состава на линии боевого соприкосновения может стать вмешательство стран НАТО в конфликт между Москвой и Киевом. По мнению эксперта, Запад не только поставляет военную технику Украине, но и солдат. Баранец отметил, что под видом добровольцев на стороне ВСУ воюют в том числе и американские военнослужащие.

Баранец также рассказал, что первая волна частичной мобилизации в России не прошла без сложностей и недочётов, однако к настоящему времени большинство проблем удалось решить.

В России частичную мобилизацию объявляли в сентябре прошлого года. Тогда в армию было призвано более 300 тысяч человек. Предпочтение отдавалось находящимся в запасе гражданам, которые имели востребованную военно-учётную специальность и боевой опыт. Помимо этого, ряды ВС РФ тогда значительно пополнились за счёт добровольцев. В последнее время в Кремле неоднократно заявляли, что новая волна частичной мобилизации сейчас не обсуждается.