Заявление главы правительства Украины Дениса Шмыгаля о переносе контрнаступления на лето – это скорее всего дезинформация, призванная ввести в заблуждение командование ВС России. Политолог Андрей Кошкин отметил, что Киев постоянно публикует в социальных медиа противоречивые данные о контратакующих действиях, пытаясь запутать Москву.

Кошкин также считает, что украинское руководство ведет игру, начатую Западом. «Секретные документы» Пентагона, которые якобы попали в Сеть совершенно случайно, могут оказаться частью этой игры, вбросом, который должен заставить Россию поверить в перенос контрнаступления ВСУ. На деле же Киев уже подготовил свои подразделения, получил достаточное количество техники и может попытаться нанести контрудар в любой момент.

Наступление, по мнению эксперта, состоится обязательно. Западные страны вложили в него крупные средства и надеются получить отдачу от своих инвестиций в ВСУ. Поэтому они будут гнать Киев в атаку либо потребуют вернуть поставленное вооружение, технику и деньги.