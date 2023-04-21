Запад не хочет идти на переговоры с Москвой, он намерен и дальше усиливать конфликт. Всё это может привести к печальным последствиям. Такую точку зрения высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на YouTube -канал Judging Freedom.

Экс-советник прокомментировал недавний визит генсека Североатлантического военного альянса в Киев. Там Йенс Столтенберг заявил, что Украину рано или поздно примут в НАТО. По мнению Макгрегора, такие слова – чёткий сигнал к тому, что Запад не собирается идти с Россией на переговоры и продолжает враждебную политику в отношении Москвы. В конце концов, предупредил эксперт, ни к чему хорошему такая позиция НАТО не приведёт. Не исключено даже, что в конфликт на Украине со временем вступят Польша и Литва, сказал Макгрегор.

К возможному вступлению Украины в НАТО крайне отрицательно относятся в Москве. Ранее сообщалось, что одной из целей специальной военной операции, является именно недопущение вхождения Украины во враждебный России Североатлантический военный блок.