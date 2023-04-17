Киев отлично знает, что одержать победу в конфликте ему не удастся. Хорошо известно это и России, которая существенно превосходит своего противника и готова нанести ему поражение, рассказал бывший советник Минобороны США Дуглас Магкрегор.

Он заявил, что в контрнаступление, разговоры о котором не утихают с конца прошлого года, Украину гонит Вашингтона. Однако и в США все отлично понимают, что у Киева нет ресурсов, чтобы дать серьезный бой российским войскам. Они вряд ли смогут переломить ситуацию, которая сейчас слишком тяжелая для ВСУ практически на всей линии соприкосновения, передает РИА Новости.

Единственным разумным способом остановить противостояние и избежать потерь является отступление Киева и переход к мирным переговорам. Ему важно не упустить момент, когда он еще имеет хоть какое-то право голоса. В противном случае принимать решения будут за него, не давая никакого выбора.