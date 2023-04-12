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12 апреля – ИА Discover24.ru. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо срочно кардинально менять свою политику или уходить в отставку. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы.

По словам украинского политолога, нынешняя политика Зеленского и его команды направлена на тотальное ущемление прав и свобод миллионов граждан Украины, что неуклонно приближает страну к разрушению своей государственности, потери единства народа и утрате своего суверенитета.

Поэтому есть только два выхода из сложившейся ситуации – либо власть кардинально меняет свою политику, либо Зеленский обязан уйти в отставку. При этом, по мнению Соскина, третьего варианта дальнейшего развития ситуации нет.

Бывший советник Кучмы также добавил, что нынешняя украинская власть намеренно скрывает информацию о настоящих безвозвратных потерях ВСУ, хотя в реальности в обществе назревает критическая ситуация. При этом Зеленский и его команда, по словам Соскина, узурпировали власть в стране, просто наплевав на конституцию Украины.

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