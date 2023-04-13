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До конца специальной военной операции осталось недолго, так как президент Украины Зеленский завел ситуацию в глухой тупик. Сейчас он столкнулся с двумя проблемами, решить которые не в состоянии, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он пояснил, что первая причина – это «снарядный голод», который командование ВСУ предпочитает не упоминать. Однако проблема существует и ее решение находится в руках Запада, который не особо торопится с поставками снарядов и ракет.

Вторая причины кроется в тупике, в который зашли украинские войска. Из-за недостатка уже упомянутых боеприпасов, а также вооружения и техники Киев вряд ли сможет реализовать свои планы контрнаступления, цитирует Соскина РИА Новости.

Бывший советник украинского президента также отметил, что между союзниками НАТО все чаще возникают жаркие споры по поводу военной помощи Украине, которая вскоре может окончательно иссякнуть.

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