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Высказывания заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд о «демилитаризации Крыма» дискредитируют президента Джо Байдена. Ему необходимо проснуться и задуматься о последствиях подобных заявлений, сообщил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн.

Он заявил, что планы Нуланд по «демилитаризации Крыма» вызывают только смех и не могут быть реализованы. При этом замглавы Госдепа подобными заявлениями лишь портит и без того сильно подмоченную репутацию президента США.

Напомним, ранее Нуланд высказывалась в том духе, что Киев имеет полное право наносить удары по Крыму, так как это якобы «украинская территория». В ответ депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Соединенные Штаты должны быть признаны государством – спонсором терроризма.

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