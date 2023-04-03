Россия отлично знает уязвимые места западных танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер», поэтому для нее не составит труда разработать эффективную стратегию борьбы с ними. Российские военные превратят эти боевые машины в пепел в зоне СВО, уверен бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

В своей публикации на портале Weapons and Strategy он рассказал, что британские танки «Челленджер 2» – это чрезвычайно тяжелые боевые машины. Они не пройдут по большинству мостов на Украине, не рассчитанных на подобную нагрузку. Кроме того, будет достаточно даже небольшого дождя, чтобы грунтовые дороги в сельских районах Украины превратились в настоящую ловушку для британских танков.

Ни одна из моделей боевых машин, которые Запад отправляет на Украину, не имеет динамической защиты. При этому их броня не впечатляет и может быть легко пробита ракетами противотанковых комплексов «Корнет» и другого российского вооружения. Киев уже собирается устанавливать динамические блоки, но они станут дополнительной нагрузкой и без того весьма тяжелых машин.