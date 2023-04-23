Заявления киевских властей о крупномасштабном и разрушительном контрнаступлении ВСУ – это полная чушь. Украина просто пытается заменить реальность «магическим мышлением» и тем самым напугать Россию, уверен бывший разведчик британской Mi6 MI6 Аластер Крук.

Он отметил, что Киев пытается выдать желаемое за действительное, так как никаких реальных сил и средств для проведения мощного контрнаступления в его распоряжении нет.

«Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что одно высказывание об этом масштабном наступлении заставит российские войска паниковать, они испугаются, и это приведет к кризису в Москве», – цитирует бывшего агента британской разведки РИА Новости.

По его словам, наивность украинских политиков не знает никаких пределов. Запугать Россию контрнаступлением и разгромом, который в реальности возможен только на словах, у них точно не получится.