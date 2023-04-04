Аналитик Пол Робертс, ранее замещавший министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, высказал мнение о ядерной войне, которая, по его мнению, уже идет.

Он утверждает, что США скрывают информацию о ядерном вооружении и шаг за шагом приближаются к ядерному противостоянию с Россией, а Кремль уже готовится к этому конфликту.

Робертс также считает, что неоконсерваторы из Вашингтона убедили Россию в том, что война с США неизбежна, и мир в любом случае ждет ядерное противостояние. Он предлагает России накопить больше гиперзвуковых ядерных ракет и систем ПВО, которые способны успешно отразить ядерные ракеты.

Эксперт считает, что США и их союзники из НАТО будут на грани уничтожения, когда Москва будет полностью подготовлена к ядерному конфликту.