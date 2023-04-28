Экс-полицейский из Свердловской области после выхода на заслуженный отдых занялся изучением наиболее загадочных мест региона, которые жители связывают с разнообразными мистическими событиями.

Так, после поездки на Стародражный пруд бывший сотрудник правоохранительных органов признал, что впервые поверил в существование параллельных миров. Он пояснил, что пруд окружают красивые природные пейзажи, но ночью начинается нечто сверхъестественное. Около 3 часов ночи он покинул палатку и увидел парящий над водой силуэт. Жители окружающих сел рассказали, что это девушка, которая давным-давно приходила на пруд к своему возлюбленному. Однако после расставания с ним она осталась в водоеме навечно и по ночам совершает подобные «прогулки».

Также полицейский рассказал о скалах «Семь братьев», которые способны навлечь неприятности на любого, кто подойдет к ним слишком близко, а также о лесном массиве у Исинского тракта. Он с радостью «принимает» местных жителей, но «не любит» туристов, которые во время прогулок по лесу получают серьезные травмы.