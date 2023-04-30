В битве за Артемовск украинские ВС израсходовали весь имеющийся в их распоряжении ресурс. Российская армия сломала противнику хребет и поэтому подобные операции ВСУ провести больше не смогут, уверен бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он пояснил, что в распоряжении украинской армии больше нет столь серьезных «крепостей», это означает, что российские ВС смогут беспрепятственно продвигаться вперед, относительно легко преодолевая сопротивление остатков ВСУ.

По мнению Риттера, битву за Артемовск и его освобождение российской армией впоследствии назовут переломным моментом во всем противостоянии. Сейчас опытный личный состав ВСУ ликвидирован либо залечивает раны в госпиталях. Техники очень мало, боеприпасы истрачены в Бахмуте, а ПВО практически полностью уничтожена либо не справляется со своими задачами из-за нехватки ракет. Вместо элитных подразделений пришли резервисты, которых хватают прямо на улицах. Они не обучены и не мотивированы, поэтому не смогут оказывать достойное сопротивление.