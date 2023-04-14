Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что потеря Артемовска лишит украинскую армию способности продолжать боевые действия, станет для нее крахом. Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отмечает, что это не слишком приятное для ВСУ предсказание уже начало сбываться.

РИА Новости приводит мнение эксперта о том, что ВСУ уже проиграли битву за Артемовск, хотя продолжают отчаянно сопротивляться. Зеленский и командование украинской армии надеялись, что после переброски в город дополнительных сил российские ВС начнут отступать и покинут населенный пункт. Однако все вышло совершенно иначе.

К сентябрю, считает Риттер, ВС Украины будут полностью разгромлены не только в Артемовске, но и в его окрестностях. Это станет причиной краха украинской армии, боевики которой уже и так не понимают, за что сражаются в этом городе на территории ДНР.