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В случае попытки атаковать Москву президент Зеленский проживет не более двух недель, уверен бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он также привел в качестве примера Ирак, где Соединенные Штаты бомбовыми ударами громили правительственные здания в Багдаде.

По словам эксперта, Украину ожидает то же самое, если она рискнет атаковать российскую столицу. Под удар попадут Офис президента и Верховная рада, другие центры принятия решений. И спрятаться в бункерах никому не удастся.

«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война и вы все умрете», – заявил Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Напомним, ранее стало известно о планах Украины нанести удары по Москве 24 февраля 2023 года. Однако США попросили Киев воздержаться от подобных авантюрных шагов.

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