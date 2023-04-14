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Оборонять Артёмовск (Бахмут) с военной точки зрения уже нет никакого смысла. Однако президент Украины Владимир Зеленский продолжает жертвовать людьми для защиты города. Глава государства таким образом старается создать видимость перед Западом, что Бахмут не сдан, и ВСУ контролируют ситуацию. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер – сообщают “Известия”.

Пока на линии фронта, который проходит через Артёмовск, есть хотя бы один украинский солдат, Киев будет утверждать, что борется за город, отметил Шаффер. При этом экс-разведчик добавил, что объективно у ВСУ уже нет сил защищать Артёмовск – не хватает военной техники, артиллерии, боеприпасов и так далее.

Бои за Артёмовск идут уже много месяцев. По последним данным российские силы (армия и ЧВК “Вагнер”) контролируют 80 процентов города.

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