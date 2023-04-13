Как бы украинский президент Владимир Зеленский ни хотел затянуть конфликт с Россией и через это вовлечь в него страны НАТО, в США не готовы развязывать третью мировую войну. А она обязательно случится, если НАТО начнёт бомбардировки российской территории. Такое мнение высказала офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер – передаёт РИА “Новости”.

В интервью одному из ютуб-каналов Риттер объяснил, что у Киева есть только один шанс победить в противостоянии с Москвой: если НАТО начнёт войну с Россией. В противном случае ВСУ продержится максимум до конца лета этого года.

В то же время экс-разведчик уверен, что в Вашингтоне крайне скептически относятся к возможной войне с Россией. В Белом доме понимают, что такое развитие событий окажется катастрофическим – последствия могут быть самыми ужасными, вплоть до полного уничтожения человечества, подчеркнул Риттер.