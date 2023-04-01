Экс-посол Украины в Берлине, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что из-за действий Запада украинская армия еще долго не сможет получить превосходство над ВС РФ на поле боя. Связано это с нехваткой техники и вооружения в распоряжении ВСУ.

Сейчас в Киев поступило около 50-60 танков натовского образца, но это очень мало для начала полномасштабного контрнаступления. Если решится на него, будут серьезные потери и поражение, так как в распоряжении РФ гораздо больше бронетехники. При этом Россия ежедневно производит новые танки и отправляет их на фронт, что обеспечивает ей неоспоримое преимущество.

По словам Мельника, цель Украины – уже в этом году завершить конфликт. Но без западной бронетехники и натовских истребителей сделать это у нее не получится.