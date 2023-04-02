Офицер разведки морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский будет пытаться удержать Артемовск (украинское название Бахмут) под контролем ВСУ любым способом, несмотря на огромные потери в личном составе и сложности со снабжением гарнизона города.

По словам американского эксперта, представители киевского режима опасаются поражения в Артемовске из-за высокой вероятности быстрого обрушения большого участка линии фронта на Донбассе, что приведет к потере значительных территорий, все еще контролируемых вооруженными силами Украины.

В одном из своих обращений президент Украины Зеленский заявил, что в случае поражения украинской армии в Артемовске под угрозой может оказаться вся украинская группировка сил на восточном фронте страны, напомнил Риттер. Именно по этой причине Зеленский так упорно пытается удержать Артемовск под контролем украинской армии.

Разгром украинских подразделений в Артемовске несет также угрозу и для сил ВСУ, находящихся на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, резюмировал Риттер.