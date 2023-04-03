Неприятную правду обнародовал бывший министр обороны Польши Януш Земке. По его словам, тяжёлая военная техника, которую страна отправляет на Украину, замещается не лучшими образцами иностранного производства. Об этом экс-глава военного ведомства рассказал в интервью RMF24 – передаёт РИА “Новости”.

Земке обратил внимание, что взамен переданной в распоряжение ВСУ техники в Польшу поступают аналогичные образцы корейского и американского производства. Однако вооружение не самое новое, сказал экс-министр обороны. По его подсчётам, Варшава уже передала в распоряжение ВСУ почти четверть от имеющейся в Польше тяжёлой военной техники.

Также Земке посетовал, что нынешние власти Польши мало внимания уделяют развитию оборонного потенциала на море. Особенно беспокоит бывшего министра отсутствие инвестиций в создание подводных лодок.