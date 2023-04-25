ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС готовы к отражению контрнаступления украинской армии, однако расслабляться не стоит, так как у Киева имеются все силы и средства, чтобы создать серьезные проблемы нашим подразделениям, считает бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

В беседе с журналистами Ura.ru он пояснил, что в распоряжении ВСУ имеются подразделения опытных боевиков сразу на трех направлениях – Запорожском, Херсонском и Артемовском. Они будут задействованы в качестве «ударных кулаков». Для усиления командованию удалось собрать 11 бригад, созданных специально для контрнаступления.

Кроме того, заявляя о нехватке оружия и техники, Киев немного лукавит. На самом деле, в его распоряжении имеются танки «Леопард 2» и «Челленджер 2», в скором времени к ним добавятся еще и американские «Абрамсы». Дальность поражения орудий этих боевых машин больше, чем у противотанковых ракетных комплексов ВС РФ, что дает им преимущество.

ВС РФ нужно задействовать больше бронетехники, а также начинать использование авиации на полную. Главной проблемой ВСУ является невозможность контролировать небо и для России это может стать ключевым преимуществом. Кроме того, численность личного состава украинской армии примерно сопоставима с подразделениями ВС РФ, что также является минусом для нее. Ведь для успешного контрнаступления необходимо иметь превосходство в численности, чего Киев добиться не в состоянии.

Вам может понравиться

Засели возле похоронного бюро: появились подробности ликвидации “Грузинского легиона” ракетой “Искандер”

21 октября в Константиновке были уничтожены 60 боевиков «Грузинского легиона», который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Еще 30 наемников получили ранения разной степени тяжести. Сообщается, что для удара

Topwar: Появились подробности ракетных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Харькове

Власти Харьковской области сообщили подробности ракетной атаки ВС РФ на областной центр и объекты на территории региона. Они сделали это вопреки запрету Киева сообщать подобную информацию раньше времени, пишет портал

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что военнослужащие ВСУ бросают позиции под Артемовском

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал командование ВСУ дать военнослужащим украинской армии еще пожить и прекратить бросать их в бой на верную смерть. Он отметил, что в Константиновке и Часовом