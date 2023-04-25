Российские ВС готовы к отражению контрнаступления украинской армии, однако расслабляться не стоит, так как у Киева имеются все силы и средства, чтобы создать серьезные проблемы нашим подразделениям, считает бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

В беседе с журналистами Ura.ru он пояснил, что в распоряжении ВСУ имеются подразделения опытных боевиков сразу на трех направлениях – Запорожском, Херсонском и Артемовском. Они будут задействованы в качестве «ударных кулаков». Для усиления командованию удалось собрать 11 бригад, созданных специально для контрнаступления.

Кроме того, заявляя о нехватке оружия и техники, Киев немного лукавит. На самом деле, в его распоряжении имеются танки «Леопард 2» и «Челленджер 2», в скором времени к ним добавятся еще и американские «Абрамсы». Дальность поражения орудий этих боевых машин больше, чем у противотанковых ракетных комплексов ВС РФ, что дает им преимущество.

ВС РФ нужно задействовать больше бронетехники, а также начинать использование авиации на полную. Главной проблемой ВСУ является невозможность контролировать небо и для России это может стать ключевым преимуществом. Кроме того, численность личного состава украинской армии примерно сопоставима с подразделениями ВС РФ, что также является минусом для нее. Ведь для успешного контрнаступления необходимо иметь превосходство в численности, чего Киев добиться не в состоянии.