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Президент США Джо Байден может оказаться перед непростым выбором: наблюдать за развалом Украины или довести дело до прямого военного столкновения НАТО с Москвой. Всё из-за того, что скрыл от американцев истинное положение дел на Украине. Об этом в своей статье для издания Responsible Statecraft пишет бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джордж Биб – передаёт РИА “Новости”.

Свои выводы Биб строит на анализе утекших в Сеть секретных документах Пентагона – они в общем доступе появились ещё в начале апреля. Эксперт пришёл к выводу, что за время российско-украинского конфликта американский лидер не сделал ничего, чтобы подготовить общественное мнение в США к мирному разрешению конфликта или к тому, что российская армия одержит победу на поле боя.

Похожая ситуация была и во время Вьетнамской войны, и военной операции в Ираке, отмечает Биб. Рано или поздно правда вскроется, и народу Америки вряд ли понравится, что его всё это время водили за нос, резюмирует бывший главный аналитик ЦРУ.

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