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Лидеры западных стран могут более эффективно оказывать давление на Россию, если включат в санкционные списки продукты фармацевтических компаний и лекарственные препараты. Об этом сообщает ИА URA.RU со ссылкой на заявление директора Австрийского института экономических исследований Габриэля Фельбермайера.

По мнению австрийского экономиста, принятые на сегодняшний день санкционные меры Западом недостаточны для обеспечения эффективного давления на Москву. Фельбермайер уверен, что исключение из санкционного списка большой группы товаров, например таких как лекарственные препараты, является большой политической глупостью западных лидеров, оправдывающихся гуманитарными соображениями.

Западный экономист отметил, что можно было бы оказывать более жесткое давление на Кремль, если бы рядовые граждане Российской Федерации лишись возможности покупать лекарственные препараты, а не французское шампанское, например.

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