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К северу от Донецка танкисты ВС РФ оказывают поддержку пехотным подразделениям, которые выбивают боевиков ВСУ из опорных пунктов. Механик водитель одной из боевых машин с позывным «Петруха» рассказал “Известиям”, что танковые орудия бьют по врагу с закрытых позиций. Их огонь корректируют беспилотные аппараты.

Боец отметил, что с такой поддержкой пехотинцы более уверенно продвигаются вперед и уничтожают противника. Они устанавливают контроль над опорниками, после чего превращают их в плацдармы для дальнейшего наступления.

Танкисты используют как российскую технику, так и трофейные танки, захваченные в боях у ВСУ. Так, еще в начале СВО подразделению досталась боевая машина Т-64, которая до сих пор задействуется для прикрытия пехоты и исправно служит, несмотря на преклонный возраст.

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