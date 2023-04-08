8 апреля – ИА Discover24.ru. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин одним из первых прибыл на похороны военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), которые состоялись на Троекуровском кладбище.

Сотни людей собрались на церемонии прощания с известным блогером. Петербургский предприниматель отметил, что профессия военкора является одной из сложных, поскольку требуется нести правду, находясь под пулями.

«Сегодня страна прощается с Владленом Татарским, но Владлен Татарский остается с нами. Его голос будет дальше звучать», — заявил Пригожин.

Глава подразделения отметил заслуги Татарского перед бойцами. Именно военкор первым объявил о необходимости вооружения, когда начался снарядный голод, подчеркнул Пригожин.

«Ему не было важным звание, должность и все остальное, он просто делал то, что необходимо для каждого бойца в окопе», — отметил Евгений Пригожин.

Российский бизнесмен поблагодарил погибшего корреспондента и заявил, что он навсегда останется в памяти людей, которого невозможно сломать.

«Спасибо ему за это, и мы будем делать все, чтобы его голос звучал еще многие-многие годы», — добавил Пригожин.

Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурге 2 апреля. Он был известным блогером и автором Telegram-канала «Вечерний Владлен».