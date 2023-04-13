Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал американскому телеканалу Fox News сведения, содержащиеся в секретных документах Пентагона, попавшие в публичный доступ.

По его словам, на территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве действительно присутствует небольшое количество американских бойцов подразделения специального назначения. Кирби отметил, что «небольшое военное присутствие» спецназа США в посольстве на Украине необходимо для обеспечения контроля за секретными материалами, передаваемыми из Киева и в него.

Напомним, что согласно утекшим в публичный доступ секретным документам Пентагона, на территории Украины находятся бойцы американского спецназа. Однако Джон Кирби отказался называть точное количество спецназовцев вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, пребывающих в украинской столице.