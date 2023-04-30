Во время своего выступления на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проходящем ежегодно, американский президент Джо Байден высмеял основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска из-за его способностей вести деловые отношения.

По словам президента США, лучший способ уничтожить Национальное общественное радио (NPR) – это позволить американскому бизнесмену Илону Маску приобрести его. Байден подчеркнул, что его фраза вовсе не является шуточной. Напомним, что Илон Маск призывал американское правительство лишить финансирования NPR.

Бывший глава и основатель Twitter (заблокирован в РФ) Джек Дорси подверг резкой критике покупку Маском его компании. Как отмечает в своем материале издание Bloomberg, американский бизнесмен, ранее положительно оценивающий сделку с Илоном Маском, резко изменил свое мнение. По словам Дорси, после прихода в компанию Маска, который изменил политику социальной сети, «все резко пошло не так».