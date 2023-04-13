Издание «Московский Комсомолец» опубликовало новые подробности из биографии террориста Юрия Денисова, которого правоохранительные органы России вместе с Дарьей Треповой подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.

Для родных Юрия Денисова стало настоящим откровением известие о том, что он проживает на территории Владимира и занимается подготовкой террористического акта. Об этом рассказала его двоюродная сестра, в настоящий момент проживающая на территории Украины. По ее словам, ее брат родился и вырос в поселке Снежное. Там он жил вместе со своей матерью и бабушкой, в то время как его отец проживал на территории России.

По информации двоюродной сестры, Денисов служил в украинской армии, однако после «занимался сугубо мирными делами». Официально женат он не был, по ее словам. При этом с 2017 года он постоянно ездил на заработки в Сургут. Однако после смерти его бабушки, на похороны которой он приехать не смог, в разговоре с сестрой выразил свою скорбь и рассказал, что проживает в настоящий момент в Киеве. По ее словам, о случившемся она узнала из новостей и была шокирована.