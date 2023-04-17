Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС обнаружили на Днепре неподалеку от Запорожья патрульные катера ВСУ, которые занимаются не только патрулированием реки, но еще и готовят операцию по захвату Запорожской атомной электростанции.

Оператор БПЛА рассказал, что подобные катера способны создать серьезные проблемы береговой охране, так как они вооружены тяжелыми пулеметами и другим оружием. Именно поэтому было принято решение об уничтожении надводной цели.

Для этого использовался дрон-камикадзе «Ланцет», который нанес точный удар по катеру. Отмечается, что хотя судно не затонуло, оно потеряло способность передвигаться. Именно поэтому боевикам пришлось его покинуть в срочном порядке.

Напомним, что дроны «Ланцет» успешно уничтожают бронетехнику противника, включая САУ, боевые машины пехоты и БТР натовского образца.

Вам может понравиться

ВС РФ уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара

Бронетранспортер YPR-765 голландского производства с 25-миллиметровой автоматической пушкой уничтожен в районе Угледара. Глава пресс-службы группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отличился расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Также представитель Минобороны

Бои в Артёмовске перешли уже в район улиц Декабристов и Обороны, на западные окраины города

Украинские боевики сообщают о боевых действия в районах улиц Обороны, Освободителей Донбасса и Декабристов в Артемовске. Портал «Военное обозрение» обращает внимание, что все это западные окраины города, на которые подразделения

Российские «Кинжалы» аннулировали амбициозные планы контрнаступления ВСУ

Мартовский удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Львовской области сорвал планы контрнаступления ВСУ, которые разрабатывались высокопоставленными натовскими военными еще с конца прошлого года. В совместном штабе, который разместили в бывшем командном