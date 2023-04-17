Российские ВС обнаружили на Днепре неподалеку от Запорожья патрульные катера ВСУ, которые занимаются не только патрулированием реки, но еще и готовят операцию по захвату Запорожской атомной электростанции.

Оператор БПЛА рассказал, что подобные катера способны создать серьезные проблемы береговой охране, так как они вооружены тяжелыми пулеметами и другим оружием. Именно поэтому было принято решение об уничтожении надводной цели.

Для этого использовался дрон-камикадзе «Ланцет», который нанес точный удар по катеру. Отмечается, что хотя судно не затонуло, оно потеряло способность передвигаться. Именно поэтому боевикам пришлось его покинуть в срочном порядке.

Напомним, что дроны «Ланцет» успешно уничтожают бронетехнику противника, включая САУ, боевые машины пехоты и БТР натовского образца.