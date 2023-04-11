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11 апреля – ИА Discover24.ru. В зоне проведения специальной военной операции в очередной раз отличился дрон-камикадзе «Ланцет». Именно этот барражирующий боеприпас использовали бойцы ЧВК «Патриот» и ОБТФ «Каскад» для охоты на зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1».

Украинские боевики спрятали ЗРК в лесном массиве, однако задействовать его так и не удалось. ВС РФ открыли охоту на комплекс ПВО и разведывательные беспилотные аппараты быстро установили его местоположение.

А затем пришла очередь «Ланцета», который попал точно в цель. На кадрах записи, размещенных в Сети, видно, что после попадания раздается взрыв, а следом звучит еще один, более мощный. Это сдетонировал боекомплект зенитно-ракетного комплекса. Между тем, ракеты для ЗРК «Бук-М1» становятся дефицитом у ВСУ. По прогнозам западных источников, уже к маю у Киева не останется этих боезарядов.

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