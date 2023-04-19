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Зенитно-ракетный комплекс «Оса», принадлежащий ВСУ, уничтожен в Херсонской области. Для удара по нему использовался дрон-камикадзе «Ланцет», поражение цели заснял разведывательный беспилотный аппарат, рассказал портал «Военное дело».

После удара зенитно-ракетный комплекс выгорел дотла, его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал «Ланцеты» самым опасным оружием для западной техники. По его словам, барражирующие боеприпасы очень эффективно уничтожают украинские артиллерийские установки и бронетехнику.

«Ланцет» — это разработка компании Zala Aero. Он может находиться в воздухе до 10 часов, выискивая для себя цель, развивает скорость до 110 километров в час. Радиус действия дрона – 100 км. На беспилотнике установлены качественные дневная и ночная камеры, а также система управления огнем.

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