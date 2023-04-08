Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, высказал мнение, что простые американцы не имеют представления о том, что такое «Украина» и где она находится, и почему американские власти поддерживают эту страну.

Он считает, что большинство людей в США не понимают, зачем они должны страдать из-за малопонятной части России, и почему американская элита занимается не своими внутренними проблемами, а Украиной.

Медведев уверен, что в скором времени американцы зададут вопросы властям США о том, зачем они так много денег тратят на поддержку Киева. Он также убежден, что Украина не нужна Соединенным Штатам и американские политические элиты используют ее только для своей собственной выгоды.