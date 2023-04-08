ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, высказал мнение, что простые американцы не имеют представления о том, что такое «Украина» и где она находится, и почему американские власти поддерживают эту страну.

Он считает, что большинство людей в США не понимают, зачем они должны страдать из-за малопонятной части России, и почему американская элита занимается не своими внутренними проблемами, а Украиной.

Медведев уверен, что в скором времени американцы зададут вопросы властям США о том, зачем они так много денег тратят на поддержку Киева. Он также убежден, что Украина не нужна Соединенным Штатам и американские политические элиты используют ее только для своей собственной выгоды.

Вам может понравиться

МО: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 80 человек личного состава

Согласно сообщению Министерства обороны России, по состоянию на 5 апреля российской артиллерией при поддержке ТОС группировки войск «Центр» было ликвидировано около 80 человек личного состава ВСУ на Краснолиманском направлении. По

EurAsian Times: Пакистанские ракеты «Ярмук» применяются ВСУ в своих РСЗО «Град»

На попавших в соцсети фото выявилось, что украинские военные используют в качестве боеприпасов для своих реактивных систем залпового огня (РСЗО) пакистанские ракеты «Ярмук», что подтвердило: «нейтралитет» Исламабада в украинском конфликте

Опубликованы кадры со вторжением боевиков Украины в Брянскую область

В Сети опубликовано новое видео, в котором показано вторжение украинских боевиков в Брянскую область России. Судя по записи, атаку совершили террористы, входящие в состав «Русского добровольческого корпуса» и воюющие в