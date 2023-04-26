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Портал «Военное обозрение» рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются украинские военные, пытаясь бороться с российскими беспилотниками. Авторы приводят слова руководителя пресс-службы «Таврического направления» ВСУ Алексея Дмитрашковского.

Источник рассказал, что ударные дроны применяются с использованием совершенно новой тактики. Теперь ВС РФ запускают дроны-камикадзе «Герань-2» (в Киеве из по-прежнему называют «Шахидами», намекая на иранское происхождение), чтобы вскрыть позиции ПВО.

Противовоздушная оборона периодически сбивает «Герани», вот только атака на этом не заканчивается. Практически сразу наносится удар барражирующими боеприпасами «Ланцет», хорошо зарекомендовавшими себя в уничтожении вражеской техники, средств ПВО и скоплений живой силы.

Кроме того, изменили тактику и самолеты ВКС, которые работают не парами, а тройками. Два истребителя привлекают внимание ПВО и заставляют украинских военных раскрыть ее позицию, а третья воздушная машина наносит решающий удар.

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