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Женщины Великобритании начали жаловаться на беженок из Украины, которых они приютили в своих домах. Оказывается, многие из них увели у британок их мужей и партнеров. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

По словам британки Эммы Нисигаки, ей известно о 17 случаях, когда мужья британок заводили романы с украинскими беженками, проживающими у них в домах в рамках программы «Дома для Украины». Эмма рассказывает, что молодые украинки просто вскружили голову британцам, после чего они бросали своих жен и уходили из семей.

Авторы материала отмечают, что Нисигаки организовала в одной из социальных сетей специальную группу для британок, чтобы делиться информацией на тему негативного опыта работы с украинскими беженками, насчитывающую уже сотни участников. По словам одной из британок с двумя детьми, ей пришлось развестись со своим мужем после того, как она узнала о его тайных походах в бар с проживающей в их доме украинкой.

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